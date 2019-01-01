Ersun Yanal: Gol beklentisi skalasında lideriz, atmalıyız

Gençlerbirliği karşısında 5-2'lik galibiyete uzanan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından OPTA istatistiklerine dikkat çekti.

Süper Lig'de 14. haftanın açılış mücadelesinde , 'ni konuk etti.

Sarı lacivertliler karşılaşmayı 23 ve 32. dakikalarda Vedat Muriqi, 39. dakikada Luiz Gustavo, 70. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 87. dakikada Max Kruse'nin attığı gollerle 5-2 kazandı.

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, OPTA'nın gol beklentisi istatistiklerine değindi.

Yanal "Bugün ilginç bir takım istatistikler var. Beş gol attık ama sekiz net gol pozisyonumuz var. Opta'nın gol beklentisi skalasında da zaten lideriz, bu maçta da 3.5 xG'ye çıkmışız. Rakibimize ise 0.8 xG gol şansı vermişiz. Bu golleri yememeliydik. Rakip kaleye atılan yaklaşık 30 şut var. Ceza sahasında büyük bir aksiyon var. Bütün bunlarla beraber oyunumuzu kanıtlayacağımız tek bir şey var; o da gol" ifadelerini kullandı.

Eksiklerinin gol olduğunun üstünü çizen Ersun Yanal "Kaybettiğimiz maçlarda da aynı durumdaydık. Bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Birçok oyuncumuzu kazanmaya çalışıyoruz. Bugünkü gibi Ferdi ve Tolgay daha fazla süre alacaklar. Fenerbahçe kendi oyununu rakibe kabul ettiren, yenildiği maçlar da dahil olmak üzere bütün maçlarda beklentilerini galibiyet üzerine kurmuş bir takım. Sıkıntımız goldü. Gol beklentisini sonuca çevirmekti. Umarım bunu en kısa sürede çevireceğiz. Gol pozisyonunu kaçıran biz miyiz? O halde bunları atmalıyız. Pozisyona kimin girdiği önemli değil. Atmalıyız" şeklinde konuştu.