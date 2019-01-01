Ersun Yanal gençleri kampa götürüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, önümüzdeki sezon şans vereceği gençleri kampta hazırlayacak.

Alt yapıya daha fazla önem vermeye başlayan 'de gençler önümüzdeki sezon daha fazla şans bulacak.

Hürriyet Gazetesinden Fatih Sabovic'in haberi göre tecrübeli teknik adam, kampa 3 genç yetenek götürecek. Yusuf Mert, Abdulcebrail ve Oğuz Kağan kamplarda gösterdikleri performansa göre gelecek sezon A takımda şans bulabilecek.

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Ersun Yanal’ın gelecek sezon yapılanmasındaki önemli kozlarından birinin de Yusuf Mert Tunç, Abdulcebrail Akbulut ve Oğuz Kağan Güçtekin gibi gençler olabileceği öğrenildi. 2000 doğumlu başarılı forvet oyuncusu Yusuf Mert, 17 yaşındaki sol bek Abdulcebrail ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan, takımın bu yaz gerçekleştireceği kamplarda kendilerine yer bulacak.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın, bu 3 ismin hazırlık süreçlerinde sergileyecekleri performansları sezon genelinde olduğu gibi yakından takip edeceği ifade edildi.