Ersun Yanal: Futbolun dışında çok şey konuşuyoruz

İstanbulspor deplasmanından 2-0 galip dönen Fenerbahçe'de Ersun Yanal futbol dışında konuları konuşmak istemediğini belirtti.

Ziraat Kupası 5. Tur mücadelesinde İstanbulspor'a konuk olan , sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yanal, tur atladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Oyuncularım oyunun kontrolünü elinde tuttu. İlk maçın da verdiği rahatlık vardı. Kazanımlarımızı, kayıplarımızı biliyoruz. Özellikle dış sahadaki tepkisizliklerimiz var. Dış sahada da tepkiyi göstermek zorundasınız. Bugün de bir dış saha maçıydı. Rakip kim olursa olsun istediğimiz yapmaya çalıştık. Pas oyunumuzu, geçişleri iyi yapmak zorundayız. Ligde elde ettiğimiz istatistiklerimizi, artılarımızı daha da geliştirmeliyiz. Uzun bir yoldayız. Ligin sonuna kadar bu kulvardaki finali de yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Futbolun içinde kalmak istiyorum"

Beşiktaş derbisi ve maçı yönetecek Cüneyt Çakır'ı da değerlendiren Yanal, şunları kaydetti:

"Futbolun dışında çok şey konuşuyoruz. Ligimizi çok yordu bu. Futbolun dışında söylemlerle burada olmak istemiyorum. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Cüneyt hoca uluslararası platformda gücünü kanıtlamış bir hakem. Elbette sorunlar yaşadık, bütün hakemlerle sorunlar yaşadık. Bunu kapatıp güzel bir derbi oynayıp kazanmak en büyük hedefimiz. Rakip kim olursa olsun saygı duyuyoruz. Gücümüz ortada. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz. Kendi sahamızdaki tepkiyi dışarıda da koymalıyız. Rakibimizin gücü belli. Puan cetvelinde yakınız. Ligin başındayız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Dış sahada da Kadıköy'deki gibi oynamalıyız. Umarım futbol dışında bir şeyin konuşulmayacağı bir maç olacak."

"Camiamızla kenetlenerek şampiyon olacağız"

Sakat futbolcuların çok olmasıyla ilgili soruya ise Ersun Yanal, şu cevabı verdi:

" maçında da yoktular. Sezon başından beri yok. Alıştık artık bu duruma. Bu da futbolun başka bir yüzü. Olsalar iyi olurdu ama gerçekler bunlar. İyi bir takımız. Bazı oyuncularımız olmadığında da iyi bir takım olduk. Onlar katılınca daha iyi bir takım olacağız. Bu süreci doğru ve birlikte yönetmeliyiz. Camiamızla kenetlenerek şampiyon olacağız. Kendi içimizde bir sıkıntı yok. Dışarıda tartışılıyor. Birçok performans konusunda lideriz. Biz rakiplerimizle birlikte yakın bir şekilde yola devam ediyoruz."

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"Oyuncularımız gerçekten fedakar ve hoşgörülü"

Deniz Türüç'ün İstanbulspor karşısında sol bek performansını da değerlendiren Yanal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu performansla lig performansını kıyaslamak zor. En azından Deniz burada çözüm olacak bir isim oldu. Deniz de kabul etti. Bu tür seçimlerimizde oyuncularımızla sıkıntı yaşamıyoruz. Onlar gerçekten fedakar ve hoşgörülü. Umarım bu konudaki (sol bek) sorunumuzu da çözeriz."