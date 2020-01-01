Ersun Yanal: "Futbol konuşmak için uygun bir gün değil"

Ersun Yanal, GMG Kırklarelispor karşısında alınan galibiyet sonrasında Van'da yaşanan çığ felaketine değindi.

Ziraat Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu GMG Kırklarelispor'u 3-0 yenen 'nin teknik direktörü Ersun Yanal, Van'da meydana gelen çığ felaketi nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, bugün futbol konuşmak istediklerini ancak Van'dan gelen üzücü haberin buna engel olduğunu aktardı.

Çığ düşmesinden dolayı hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Yanal, "Futbol konuşulması için uygun bir gün değil. Hepimizin çok üzüldüğü ve derinden yaralandığı bir gün yaşadık." ifadelerini kullandı.

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Sarı-lacivertli teknik adam, kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara da teşekkür etti.