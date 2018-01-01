Ersun Yanal: "Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olacağını herkes görecek"

Ersun Yanal, Antalyaspor karşısında alınan beraberliğin ardından sezonun ikinci yarısını işaret etti...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak ligin ilk yarısını düşme hattında 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Yanal, ilk yarıda fazla pozisyon bulamadıklarını belirtirken, "Oyunun kontrolünün tamamen olduğu bir maçta ilk yarı çok fazla pozisyon yoktu ama ikinci yarı hücum zenginliği olan bir oyundu. Fenerbahçe'nin bu tür oyunları kendi benliğiyle birleştirip oynaması gerekiyor. Fenerbahçe'nin istediği, hedeflediği oyunu kısa süre içerisinde anlayıp oynaması bizim için çok önemli. Oyunu kendi lehinde tutması bizim için sevindirici bir taraf. Skoru da bulabilirdik ama son vuruşlardaki eksiklik bugün maçı kazanmamızı engelledi." dedi.

Ersun Yanal, devre arası döneminin kendileri için çok önemli olduğunu vurgularken, "Önümüzde önemli bir ara var, bu aranın hepimize çok çok iyi geleceği açık. Oyuncularımın ne yapmak istediklerini çok iyi biliyorum. İkinci yarıda onlarla birlikte Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olduğunu herkes görecek, taraftarımız yönetimimiz keyifli bir futbol izleyecek." diye konuştu.

Transfer dönemiyle ilgili gelen soruya net bir yanıt vermekten kaçınan Ersun Yanal, takımın puan cetvelindeki sıralamasıyla ilgili ise, "Biz şu an şeklen buradayız, ruhumuzun kabul etmediği yerden de en kısa sürede çıkacağız." dedi.