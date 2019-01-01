Ersun Yanal: Fenerbahçe'den beklentiler daha farklı oluyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Rizespor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal, Rizespor maçını değerlendirirken Beşiktaş maçına da değindi.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin sorunlarını atlatmak üzere olduğunu açıkladı.

"Öncelikle rakibimizi kutluyorum. Atlet bir takım, iyi organize olmuş bir takım, 6 maçta 5 galibiyet almış bir takım... Bize gelince Beşiktaş maçında iyi bir çıkış ve iyi bir oyun vardı. Ancak bunu sürdürmek ve takım olmak gibi sıkıntıları yaşadığımız bir sarmalın içindeydik"

"Oyunu eleştirdiğim bazı konular var. Beklentiler Fenerbahçe'den olunca daha farklı oluyor. Birkaç hafta daha böyle sonuçlar alınca daha iyi oynayacağımızı biliyorum. Taraflı tarafsız yorum yapan kişilerin de buna katıldığını biliyorum."

"Mutlaka Rizespor da pozisyonları tartışacak, biz de tartışacağız. Tekrar hakemlerin yönetilmesiyle ilgili bir ekip toplantı. Hakemlerimize ve onlara destek olmalıyız. Bizim lehimize de rakiplerimizin lehine de hatalar yapılacak. Önemli olan sonucu etkilemesin."

"Rizespor'un çok atlet bir takım olduğunu söylemiştim. Baskı kurduklarında bizi top kaybına zorladılar. Bizim yakaladığımız pozisyonlar rakibin lehine döndü. Bugün sadece sonucun bizim işimize yaradığını düşünüyorum."