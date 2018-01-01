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Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki ilk döneminde neler yapmıştı?

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Fenerbahçe'de yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Ersun Yanal, sarı lacivertli kulüpteki ilk döneminde neler yapmıştı?

Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe'de beklenen oldu. Sarı lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ı resmen göreve getirdi.

Peki 2013/2014 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapan Ersun Yanal, sarı lacivertli takımdaki ilk döneminde neler yapmıştı?

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe kariyeri

Ersun Yanal, kısa süren Fenerbahçe döneminde kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.

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Tecrübeli teknik adam, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve Avrupa mücadeleleri olmak üzere, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 40 resmi maçta 24 galibiyet yaşadı.

Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli takım 10 maçta yenildi, 6 kez de berabere kaldı. Bu resmi maçlarda rakip fileleri 79 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 43 gol gördü.

Sarı-lacivertli takım, Yanal idaresinde, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk elde ederek, lig tarihinin erken şampiyonluklarından birisine imza attı.

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