Ersun Yanal: Fenerbahçe'de forvet olmak kolay değil

Fenerbahçe'de forvet olmanın ağır bir yük olduğunu söyleyen teknik direktör Ersun Yanal, Mevlüt Erdinç'ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'u 2-0 mağlup ederek Ziraat Kupası'nda yoluna devam eden 'de teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'nin güçlü bir oyun düzeni olduğunu ve bunu iştahlı bir şekilde yerine getirdiklerinde hiçbir maçta sorun yaşamayacaklarını söylerken, "Zaman zaman hızlanıp daha da pozisyon bulabilirdik ancak yeterliydi. Belirli bir seviyenin altına düşmemek ve turu geçmek bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.

"Mevlüt kariyeri büyük bir oyuncu"

"Fenerbahçe'de forvet olmak, bu yükü kaldırmak oldukça stresli ve güçlü bir duygu. Bunun altında kalmamak ve taşımak gerekiyor. Mevlüt kariyeri büyük bir oyuncu. Vedat gibi önemli bir oyuncu var. Zaman zaman onunla birlikte oynayacağı uzun bir dönem var. Bugün Mevlüt'ün gol atmasına çok sevindik. İyi bir takımız, yetenekli ve karakterli oyuncularımız var."

"Taraftalarımızın beklentileri çok farklı"

Fenerbahçe çok büyük bir takım, camia ve sivil toplum örgütü. Taraftarlarımızın beklentileri çok farklı. Oyun olarak, sonuç olarak, karakter olarak... Bizim 16 tane maçımız var, hepsinde bu iştahı ayrım yapmadan ortaya koymak en çok istediğimiz şey.