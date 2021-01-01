Ersun Yanal, Fenerbahçe maçında Süper Lig tarihine geçti: Altı teknik direktörden biri

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'de Şenol Güneş, Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman'ın arasına adını yazdırdı.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Akdeniz ekibinin başında 23. maçına çıkacak olan Ersun Yanal, Süper Lig'deki 500. maçında görev yapıyor.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca Süper Lig'de 8 takımı çalıştıran Esun Yanal, 2004-05 sezonunda da milli takımı çalıştırmıştı.

59 yaşındaki deneyimli teknik adam Süper Lig tarihinde 500 maça çıkan altıncı antrenör olarak adını yazdıracak.

Hangi teknik direktörler Süper Lig'de 500 maça çıktı?

Süper Lig'de Ersun Yanal'ın yanı sıra altı teknik adam daha 500 maç barını aştı.

Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman ligde 500 maça ulaşan diğer teknik direktörler.

Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?

Süper Lig'de teknik direktörlük kariyerine 1996-97 sezonunda başlayan Ersun Yanal, çalıştırdığı takımlarla toplamda 609 maça çıktı.