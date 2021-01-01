Ersun Yanal, Fenerbahçe maçında Süper Lig tarihine geçti: Altı teknik direktörden biri
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Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Akdeniz ekibinin başında 23. maçına çıkacak olan Ersun Yanal, Süper Lig'deki 500. maçında görev yapıyor.
Teknik direktörlük kariyeri boyunca Süper Lig'de 8 takımı çalıştıran Esun Yanal, 2004-05 sezonunda da milli takımı çalıştırmıştı.
59 yaşındaki deneyimli teknik adam Süper Lig tarihinde 500 maça çıkan altıncı antrenör olarak adını yazdıracak.
Hangi teknik direktörler Süper Lig'de 500 maça çıktı?
Süper Lig'de Ersun Yanal'ın yanı sıra altı teknik adam daha 500 maç barını aştı.
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman ligde 500 maça ulaşan diğer teknik direktörler.
Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
Süper Lig'de teknik direktörlük kariyerine 1996-97 sezonunda başlayan Ersun Yanal, çalıştırdığı takımlarla toplamda 609 maça çıktı.
|Kulüp
|Göreve Başlama Tarihi
|Görevden ayrılma tarihi
|Maçlar
|Antalyaspor
|20/21 (11 Kas 2020)
|muhtemel 30 Haz 2024
|23
|Fenerbahçe
|18/19 (14 Ara 2018)
|19/20 (4 Mar 2020)
|54
|Trabzonspor
|15/16 (1 Haz 2016)
|17/18 (16 Eki 2017)
|48
|Trabzonspor
|14/15 (12 Kas 2014)
|15/16 (2 Tem 2015)
|36
|Fenerbahçe
|12/13 (28 Haz 2013)
|14/15 (9 Ağu 2014)
|40
|Eskişehirspor
|11/12 (2 Oca 2012)
|12/13 (31 May 2013)
|75
|Trabzonspor
|07/08 (27 Eki 2007)
|08/09 (27 Nis 2009)
|62
|Manisaspor
|05/06 (13 Eki 2005)
|06/07 (19 Mar 2007)
|58
|Türkiye
|03/04 (27 Nis 2004)
|04/05 (22 Haz 2005)
|15
|Gençlerbirliği
|02/03 (1 Tem 2002)
|03/04 (30 Haz 2004)
|77
|Ankaragücü
|00/01 (17 Tem 2000)
|01/02 (30 Haz 2002)
|71
|Denizlispor
|98/99 (1 Ağu 1998)
|99/00 (20 Mar 2000)
|29
|Y. Salihlispor
|97/98 (11 Eyl 1997)
|97/98 (30 Haz 1998)
|-
|Denizlispor
|96/97 (6 Eyl 1996)
|96/97 (14 Kas 1996)
|10