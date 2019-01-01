Ersun Yanal: Fenerbahçe izleyenleri keyiften mahrum etmeyecek bir takım olmalı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada takımın durumundan memnun olduğunu ifade etti.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'un ardından Göztepe'yi de deviren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal mücadeleyi değerlendirdi.

Gelen galibiyetlerle moral bulduklarını dile getiren Yanal, ''Kazandıkça özgüveniniz artıyor. Gelen skorun taraftara, camiaya katkısı oluyor. Bunu kazandığımız için mutluyuz.'' dedi.

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, ''Oyuna çok hızlı başlayan, pozisyon üretmekte sorunu olmayan bir takımken düşmek, sonra tekrar üretmek. Burada kesintiler oldu. Skor elbette iştahlandırıyor. Kazanamayan, kazanmakta zorlanan bir takımdan özgüven oluşturan bir takıma dönmek kolay değildi. Futbolcularımız Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını gidermek için ellerinden geleni yapacaklar.'' ifadelerini kullandı.

Oyuna sonradan girip takımının ikinci golünü kaydeden Moses'ın performansını da öven Ersun Yanal, Nijeryalı futbolcunun çok yönlülüğüne vurgu yaptı;

''Moses, kariyerini solda yükselterek transfer yapmış bir futbolcu. Forvet oyuncusu ve forvete göre de çok güçlü, savunma da yapabiliyor. Bugün de gördüğünüz gibi çok güzel bir gol attı. Sonradan oyuna giren oyuncularımız da iyilerdi.''

''Fenerbahçe bütün oyuncularıyla oynamak, izleyenleri keyiften mahrum etmeyecek bir takım olmalı. Böyle olacağız. Gelen transferlerimizin yaşı uygun. Biraz eksikler olabilir, tamamlayacağız. Gönül ister ki eksiklerimizi hemen yapabilelim. İlk günden bugüne gelişiyoruz.''

Adı transfer döneminde Fenerbahçe'yle geçen Medipol Başakşehir'in futbolcusu Emmanuel Adebayor ve sarı-lacivertli futbolcu Islam Slimani hakkındaki sorulara Yanal, şu cevabı verdi:

"Adebayor'a maçta 10 metre yaklaştım daha önce. Onun dışında hiç tanımıyorum. Hiç de ilgilenmedim. Slimani'yle ilgili ise, onun kariyerinde bir oyuncu bizim ülkemizdeki bir takıma transfer ne zaman olsa heyecanla beklerdik. Oyuncumuz ilk yarıda bir türlü ritim yakalayamadı. Bunu yapamadı, yıprandı. Taraftarımız tepki gösterdi. Evet, bağlar zayıfladı, gitme noktasına da geldi. Takım bulsa yardımcı da olacaktık ama artık bizimle. UEFA listemizde de var. Faydalanmak için son noktaya kadar imkanları değerlendireceğiz. Belki şu an sempatik değil ama kazanan Fenerbahçe'nin içinde o da istediği, arzuladığı noktaya ulaşacaktır."

Cameron Jerome'un sert müdahalesi sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Sadık Çiftpınar'la ilgili de konuşan Yanal, oyuncunun durumunun yarın belli olacağını ifade etti.