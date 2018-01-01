Ersun Yanal: Dördüncü yıldızı takacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ali Koç tarafından basına tanıtıldı. Yanal, kısa ve uzun vadeli planlardan bahsetti.

Teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ı getiren ve deneyimli çalıştırıcıyla 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Yanal'ı basına tanıttı.

Ali Koç'la birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Ersun Yanal, dördüncü yıldızı takabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

''Fenerbahçe, Türk sporunun lokomotifidir''

''Birçok umutlar vardır, başka zamanların. Şimdi buradaki umutlarla beraberiz. Bu umutları gerçekleştirmek için buradayız. Şunu biliyorum ki, Fenerbahçe'nin büyüküğü kendi koyduğu sportif hedeflerin de önündedir. Fenerbahçe'nin büyüklüğü Türkiye'nin en büyük sportif örgütü olmasındadır. Fenerbahçe'nin büyüklüğü sadece futbolla yorumlanacak kadar sığ olmamalıdır. Fenerbahçe, Türk sporunun lokomotifidir.'' Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

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''Dördüncü yıldızı takacağız''

''Evet, dördüncü yıldızı takacağız. Dördüncü yıldız için var gücümüzle, hepinizin desteğiyle, el ele çalışacağız. Bu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Bunun başka bir alternatifi yok. Ben Fenerbahçe'yi tek başıma şampiyon yapmadım. Orada çok değerli bir yönetim ve futbolcular vardı.''

''Lig sonunda nerede olacağımızı bilemem''

''İlk yarıda bir maçımız kaldı. İkinci yarıda ligin yeni başlayacağını düşünürsek, zirvede olan bir takım olacağız. 34 hafta sonunda nerede olacağımızı bilemem. Ben geleli üç gün oldu. Antalyaspor maçından sonra sizlerle bir araya gelip, sorularınıza açık yüreklilikle cevap vereceğim. Fenerbahçe'nin bir oyun kültürü var. İstatistikleri yine biz belirleyeceğiz.''

Ersun Yanal, '2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor' açıklaması iddialarının sorulması üzerine, ''2013-14 sezonunda şampiyon olan takım Fenerbahçe. Ben bunun dışında bir şampiyonluktan bahsetmedim. Bu konu kapansın lütfen.'' dedi.