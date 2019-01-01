Ersun Yanal: Çok daha iyisini oynamalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa maçının ardından öz eleştirilerde bulundu.

Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 11. haftasında 'yı 3-2 yendikleri maçta kötü bir futbol ortaya koyduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, çok daha iyi bir futbol oynamaları gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

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"Maçın sonucu ne olursa olsun oyundan mutlu değilim. İyi oyunla kaybettiğimiz maçları da düşünecek olursak orada da mutlu olmamıştık. Biz bu oyunun çok daha iyisini oynamalıyız. Biz buraya başkanımızdan en genç oyuncumuza birçok şeyi değiştirmek için geldik. Bunu da değiştireceğiz."

Oyunlarını geliştirmek için çalışacaklarını anlatan Yanal, "Kasımpaşa'nın ligde ilginç sonuçlar alacağını düşünüyorum. Çok daha olgunlaşmış bir takım. Bugün bunu gösterdiler, ilginç sonuçlar alacaklarını düşünüyorum" diyerek rakiplerini övdü.

Ersun Yanal, ortaya konan futbolun sorumluluğunu da üstlenerek, "Oyunu oynayan futbolcuları suçlamak en kolayı. Bütün sorumlusu benim. Oyuncuları sahaya çıkaran benim. Sorunun da çözümün de noktası benim. Bugünkü oyunun sorumlusu da bunu değiştirecek olan da benim" ifadelerini kullandı.