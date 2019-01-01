Ersun Yanal: "Bu sezon için gelmedim ki bu sezon yüzünden ayrılayım..."

Ersun Yanal, istifa iddialarıyla ilgili önemli mesajlar verirken, genç oyuncuların forma giyememesiyle ilgili gelen eleştirilere de yanıt verdi.

Teknik Direktörü Ersun Yanal, ile oynanacak karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a konuşan Yanal, Trabzonspor karşısında tercih edeceği kadro ve genç oyuncuların yeteri kadar şans bulamamasıyla ilgili şöyle konuştu: "İstekli, dirençli ve sonuç odaklı bir Fenerbahçe izletmeyi amaçlıyoruz. Herkes bilsin ki Fenerbahçe her maçta olduğu gibi bu maça mevcut en iyi, en hazır ve en ideal kadrosuyla çıkacaktır. Genç oyuncuların takıma entegrasyonu konusunda konuşan herkesin fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olmalarının gerektiğini düşünüyorum. Bu futbolcuların bir kısmı sakat, bir kısmı da teknik ve psikolojik olarak hazır değiller. Ben birileri 'Ersun Yanal imza attı' desinler diye o gencecik çocukları fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmadıkları bir yükün altına sokmam. Onları kaybetmeyi göze alamam. Zira onlar benim hedef sezonumun vazgeçilmezleri olacaklar. Bu konuda kim ne derse desin kararlılığım tamdır."

"Sonuçlar seçimlerle, seçimlerse seçeneklerle ilgilidir"

Ersun Yanal, ligdeki kötü gidişat üzerine herhangi bir acil plan eylemi olup olmadığıyla ilgili sorulan bir soruya ise, "Oynadığımız futboldan ve bulunduğumuz yerden ben de çok mutlu değilim. Taraftar sonuna kadar haklı. Ancak sonuçlar seçimlerle, seçimlerse seçeneklerle ilgilidir. Bundan sonraki amacımız kiralık, sözleşmesi biten kısacası Fenerbahçe aidiyetleri süre açısından belirli olmayan bir kadro yapılanmasıyla bu sezonu en iyi şekilde tamamlamaktır. Bugün eleştirilen bazı tasarruflarımız ve bazı oyuncuları daha fazla görmek adına sunduğumuz fırsatlar aslında hep önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına yöneliktir." şeklinde yanıt verdi.

"Bu sezon için gelmedim ki bu sezon yüzünden ayrılayım"

Ersun Yanal, Başkan Ali Koç ile yaptıkları görüşme hakkında da konuşurken, "Sayın Ali Koç, çok büyük bir Fenerbahçelidir ve büyük sorunlarla mücadele ediyor. Bu sorunların tamamen futbol takımına ve sportif başarıya bağlanmasını doğru bulmuyorum. Zira kendisi Fenerbahçe'nin 3- 4 maçını değil, geleceğini kurguluyor. Biz de bu konularla ilgili konuştuk, dertleştik. İstifa söylemlerine gelince, ben Fenerbahçe'ye bu sezon için gelmedim ki bu sezon yüzünden Fenerbahçe'den ayrılayım. Görev süremden de anlaşılacağı üzere benim en büyük hedefim gelecek sezonun muhteşem Fenerbahçe'sini yaratmaktır. Ancak bütün bunlara rağmen Fenerbahçe taraftarının tercihi ve düşüncesi tarafımdan her zaman önemli ve önceliklidir. Unutulmaması gereken husus kendim dahil Fenerbahçe'ye kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğim konusundaki taraflılığımdır. Bununla birlikte Fenerbahçe'yi yarı yolda bırakacak kadar bu kulüpten ve bu camiadan uzak değilim." ifadelerini kullandı.