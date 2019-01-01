Ersun Yanal: "Bizden daha iyi olmayan bir takıma elenmek üzücü"

Ersun Yanal, Zenit karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit'e deplasmanda 3-1'lik skorla boyun eğerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Yanal maça kötü başlamalarına rağmen kontrolü ele geçirdiklerini belirtirken, "Oyunun kontrolü elimizdeydi ama kötü bir gol yiyerek maça başladık. Merkezi iyi kapatmamız gerekiyordu. Bir süre bocalasak da toparladık ve oyunun kontrolü de bize geçti. Ancak oyunun üstün olduğumuz bölümünde etkinliğimiz ve pozisyon üretme becerimiz yeteri kadar iyi değildi. Çıkarken yapılan top kaybından da üçüncü gol geldi. Kimin yaptığı önemli değil ama bu top kaybı bizi üzdü." diye konuştu.

"Doğru yoldayız ama..."

"Mücadele etmek ve oyun anlamında doğru yoldayız ama bunu sonuçla birleştirmekte zorlanıyoruz." diyen yanal, şöyle devam etti: "Kıracağız, bu kırılacak. Tur elimizde ve kontrolümüzdeydi. Elenmemize üzüldüm, maalesef olmadı."

"Bizden daha iyi olmayan bir takıma elenmek..."

Yanal, elendikleri için üzgün olduklarını ancak artık lige odaklanacaklarını da söylerken, "Burada birçok oyuncumuzu oynatamıyorduk. Artık kullanacağımız oyuncuları iyi belirlelyip lige odaklanmalıyız. Rakibimiz bizden iyi bir takım değildi. Tebrik ediyorum onları ama bizden iyi olmadığımız bir takıma elendiğimiz için üzgünüz. Yapacak bir şey yok, lige döneceğiz ve önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Bu sezonu en iyi noktada, en iyi yerde, güçlü bir şekilde tamamlamalıyız." dedi.