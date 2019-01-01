Ersun Yanal: "Biz şampiyon olacağız"

Ersun Yanal, Çaykur Rizespor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Yanal zor bir karşılaşma oynadıklarını belirtirken, "İlk ve son maçları oynamak zordur. Oynadığımız oyunu rakibe kabul ettirsek de pozisyon zenginliği yoktu. Birçok iyi oynadığımız maçı kazanamadık ama bugün skoru aldık. Rakibin sert oyununu ve hakem kararlarını kamuoyuna bırakıyorum." dedi.

Şampiyonluk mesajını da yineleyen deneyimli teknik adam şöyle devam etti: "Biz başkanından en alta kadr doğruları yapmak isteyen bir kulübüz. Biz şampiyon olacağız. Futbolun doğrusunu yaparak olacağız. Her anlamda, her yerde."

Yanal, ara transfer döneminde yapılacak takviyelere ilişkin bir soruya ise, "Transfer çalışmalarımız var, buna her zaman hazırız. Ayın 6'sında akşam sizlerle bir araya geleceğiz, orada her şeyi konuşuruz." şeklinde yanıt verdi.