Ersun Yanal, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ve Caner Erkin'i istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın eski öğrencisi Caner Erkin ile Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ı istediği iddia edildi.

Ligin ikinci yarısına, devre arası transferleriyle girmek isteyen Fenerbahçe, Hürriyet' te yer alan habere göre Beşiktaş’tan ayrılma noktasındaki Tolgay Arslan için bastırıyor. Tolgay'ın alınması için ısrarcı olan Ersun Yanal, eski öğrencisi Caner Erkin için de nabız yokluyor.

Beşiktaş’ta yaşadığı parasal sorunlar nedeniyle kadro dışı olan Tolgay’ın da bonservisini alıp Fenerbahçe’ye gelmek istediği, futbol direktörü Damien Comolli’nin de Tolgay ile bir görüşme yaptığı iddia ediliyor.

Beşiktaş ise kadroda yer vermediği Tolgay’ı para kazanabilecek bir formülle vermeye sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Tolgay’a karşılık Şener Özbayraklı ve bir miktar para formülüne “evet” diyebilir.

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Öte yandan, sol bek için de arayışlarda olan Fenerbahçe, gündemine eski futbolcusu Caner’i alabilir. Yanal'ın eski oyuncusunun alınmasını istemesinin ardından, yönetim de durumu değerlendirmeye başladı. Yönetimin bu transferde düşündüğü konuysa, Caner’in Fenerbahçe’den sorunlu ayrılması nedeniyle taraftarla arasının bozuk olması.