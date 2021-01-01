Ersun Yanal: Bazen tek taraflı oynamanız gereken yerler var

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0'lık Galatasaray beraberliğinden memnun.

Fraport TAV Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0'lık beraberliğini değerlendirdi.

beIN Sports'a maçın ardından konuşan Yanal, ''Öz güven önemli. Futbolun hücum ve savunma kısmını birlikte oynayabilmek daha da önemli. Her ikisini oynayabilmek en büyük dileğimiz. Ama bazen tek taraflı oynamanız gereken yerler var.'' diye konuştu.

Galatasaray'ın zaafları olduğundan söz eden deneyimli teknik direktör, ''Galatasaray güçlü ve iyi futbol oynamaya çalışan bir takım. Ama onların da zaafları var. Hücumda biraz daha organize olabilseydik durum değişebilirdi.'' dedi.

Daha fazla takım

Aldığı beraberlikten memnuniyetini dile getiren Ersun Yanal, ''Futbolda her maçın bir senaryosu var. Bugünkü maçın senaryosuna göre burada mağlup olmamalıydık. İyi bir duruş sergilemeliydik. Futbol oynamaya çalışan bir ekibe karşı bu anlamda başarılı olduğumuzu düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.