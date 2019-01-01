Ersun Yanal, Alanya deplasmanında Luiz Gustavo'ya güveniyor

Fenerbahçe’de Aytemiz Alanyaspor maçında tüm gözler yeni transfer Luiz Gustavo’da olacak.

Milliyet'in haberine göre Ersun Yanal, Aytemiz maçında Luiz Gustavo'ya güveniyor. Tolga Ciğerci ile beraber orta alanda görev yapması beklenen Brezilyalı oyuncunun diğer görevi de defansa yardım etmek olacak. Adil Rami tam hazır olmadığı için stoperde Jailson’un devam etmesi bekleniyor.

Yanal'ın planına göre Luiz Gustavo, Jailson’un yardımına koşup takıma defansif katkı verecek. Gustavo’nun zaman zaman Zanka-Jailson stoper ikilisinin arasına girip destek olması bekleniyor.

Oyunu çift yönlü oynayabilen 32 yaşındaki futbolcu, hücum çıkışlarında da kritik geçiş noktası konumunda olacak. Pas oyununda topu direkt ileri oynayacak Gustavo’nun hem duran toplardan ileri çıkışları isteniyor hem de topla beraber hareket etmesi amaçlanıyor.

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Bunların dışında uzaktan şutlarıyla tanınan Luiz Gustavo’nun müsait anlarda bu fırsatları da değerlendirmesi talep ediliyor. Ersun Yanal ve teknik heyet, tecrübeli yıldıza çok güveniyor. ’da da ligin ilk 3 maçında oynadığı için fiziksel eksiği olmayan deneyimli oyuncunun hiçbir sorunu yok.

Emre Belözoğlu yok

Sarı-lacivertli takımda kaptan Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Belindeki ağrıları sebebiyle kadroya dahil edilmeyen 39 yaşındaki futbolcunun tedavisine devam ediliyor. Ayrıca Isla ve Moses’in da sakatlıkları bulunuyor.Yeni transferlerden Adil Rami de ilk kez kadroda. Fiziksel açıdan eksik olduğu için maçı kadrosunda yer almayan Fransız futbolcunun maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.