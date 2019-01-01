Ersun Yanal: 11'e 11 olsa daha farklı bir oyun ortaya çıkardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor'un 10 kişi kalmasının maçın seyrini değiştirdiğini söyledi.

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

İşte Yanal'ın maç sonu açıklamaları:

"İlginç bir maç. Oyuna iyi başladık, 11'e 11 olsa daha farklı bir oyun ortaya çıkardı. Sonuca gidebilmeliydik. Telaş ile aceleyi karıştırdık. Böyle bir oyunun sonucunu almalıydık. Rakibin sert savunmasını geçemedik. Zaten bu konuda iyi bir takım.

"Yaklaşık 40'a yakın yan top olduğu bir maç. Rakibin merkezi 9 kişiyle birlikte savunması, bizim sıkışıklıklardan dolayı yaratamamış olmamız, bazı oyuncularımızın geçişleri tempolu yapmaması öne çıktı ama yine de golü bulmamız gerekiyordu.

"Bir türlü gol devinimini sağlayamazsanız problem olur. Bizim oyuncularımız bunlar, bu oyuncularla bir kadro çıkarmak zorundayız. Her seferinde 1 oyuncuya takılıp kalırsanız sorun çözülmez. Takımın sorunlarını çözmemiz gerekiyor."