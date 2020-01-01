Ersin Destanoğlu'na iki, Johansson'a üç maç ceza

PFDK, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'na iki, Gençlerbirliği oyuncusu Mattias Erik Johansson'a ise üç maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Ersin'e 2 maç men cezası verdi.

PFDK, 'nin Medipol ile yaptığı maçta rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mattias Erik Johansson'u ise 3 müsabakadan men ve 13 bin lira para ile cezalandırdı.

Haberin devamı aşağıda

Kurul, Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo 'a 24 bin lira para cezası verdi.

Daha fazla takım

PFDK, ayrıca Aytemiz 'un güney kale arkası loca tribünü C ve D, MKE Ankaragücü'nün batı loca tribünü 32 ve 37. bloklarındaki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki ev sahibi olacakları maç için bloke edilmesini kararlaştırdı.

Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

TFF 1. Lig takımlarından Ankaraspor 26 bin, Ümraniyespor 12 bin, Royal Hastanesi Bandırmaspor 4 bin 500, Akhisarspor oyuncusu Theodor Elmar Bjarnason ise 3 maç men ve 13 bin lira para cezası aldı.