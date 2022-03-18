Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyecek.

Destanoğlu'nun yerine ise genç file bekçisi Emre Bilgin kalede görev yapacak.

Emre Bilgin kimdir?

2004 yılının Haziran ayında İstanbul'un Güngören İlçesi'nde dünyaya gelen genç kaleci, 19 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Bayrampaşa Demirspor takımında futbola başladı.

Ardından 2014 senesinde Amatör vize ile Beşiktaş altyapısına geçti.

Günümüzde Beşiktaş U17 takımında forma giyen Bilgin ayrıca Türkiye Millî Takımı alt kategorilerinde de forma giyiyor.

Millî takımın alt yaş gruplarında toplamda 18 maça çıkan Bilgin, U16'da 12, U15'te ise altı kez sahaya çıktı.

Genç eldiven, 2020-21 sezonunda teknik direktör Sergen Yalçın tarafından A Takım antrenmanlarına dahil edildi.

Bilgin'in Hatayspor maçında sergileyeceği performans merakla bekleniyor.

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