Ersin Destanoğlu, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından sinir krizi geçirdi

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisinin ardından isyan etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında derbi mücadelesinde Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Davinson Sanchez ve Victor Osimhen kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise Ernest Muçi kaydetti.

Ersin Destanoğlu isyan etti

Galatasaray'ın 2-0 kazandığı derbi maçının ardından Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, hakem Arda Kardeşler'in yönetimine isyan etti.

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Oldukça öfkeli olduğu gözlemlenen tecrübeli eldiven, karşılaşmanın ardından gazetecilere şunları söyledi:

"Böyle olmaz, adil maç yönetilmesi lazım. Gördüğünüz çalın, bu kadar basit. Taraftarlar 'ha hu' yapınca topu rakibe verirseniz zorlanırız. Bu kadar kolay değil.

'Takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı'

"Senelerce bu ülkede hakemler tartışılıyor. Bu kadar kolay değil. Takdir haklarını Galatasaray lehine kullanan bir hakem vardı.

"Bize faul yapılıyor. Galatasaray lehine faul veriliyor. Sarı kartlı oyuncular var. İkinci sarı yok. Ben anlamıyorum.

"Ben daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor. İtiraz ediyorum. Kart görüyorum. Bugün futbolun önüne geçen bir hakem yönetimi vardı."