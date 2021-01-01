Beşiktaş, Ersin Destanoğlu için 10 milyon euro isteyecek: Fransızlar kapıda

Beşiktaş, Fransa'dan iki kulübün ilgilendiği 20 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu'nun bonservis ücretini belirledi.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Transfer piyasasının gözdesi haline gelen 20 yaşındaki kaleciye Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya talip oldu.

Marsilya, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'ın kapısını çalacak

Fanatik'te yer alan habere göre Marsilya, Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu takibe aldı. Ligue 1 ekibinin, Ersin için Beşiktaş ile temasa geçmeye hazırlandığı söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde bir başka Ligue 1 ekibi Lyon'un da Ersin Destanoğlu ile ilgilendiği haberleri medyada yer almıştı.

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu için kaç para isteyecek?

Kış transfer döneminde Ersin'e gelen teklifleri geri çeviren Beşiktaş yönetimi, genç kalecinin bonservisini belirledi. Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki eldiven için yaklaşık 10 milyon euro bonservis ücreti isteyecek. Ersin'in büyük ihtimalle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunda yer alacak olması, Beşiktaş'ın elini kuvvetlendiriyor.

Ersin Destanoğlu kaç gol yedi?

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde teknik direktör Sergen Yalçın'dan formayı alan 20 yaşındaki kaleci, istikrarlı performansı sayesinde kalıcı oldu.

Ersin, bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplamda 24 kez forma giydi. Spor Toto Süper Lig'de 22 kez sahaya çıkan genç file bekçisi, söz konusu 22 mücadelede kalesinde 18 gol gördü. Ersin, 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 maça çıkan genç eldiven, 3 gol yedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir kez kaleyi koruyan Ersin, o mücadelede de kalesinde 1 gol gördü.