Ersan Parlatan: İnanılmaz bir atmosfer vardı, birbirimize sesimizi iletemedik

Göztepe'nin teknik sorumlusu, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 19. haftasında , yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk etti.

Sarı kırmızılı ekip, Halil Akbunar ve Celso Borges'in attığı gollerle karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan "İnanılmaz bir atmosfer vardı. Kimse birbirine sesini iletemedi. Çok güzel bir stat yapılmış. Hayırlı olsun. İlk yarım saatte İlhan Hoca'mızın her istediğini sahaya yansıttık. Birçok pozisyon bulduk ve hiç pozisyon vermedik. Son 15 dakikada Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı, o dönemde penaltı da yakaladılar. İlk yarı sonunda golü bulduk. Soyunma odasına önde girmek bizim için çok önemliydi. İkinci yarıda daha çok skoru korumaya yöneldik, kontrataklarla rakip kaleye gittik. Herkesi kutluyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

Ligdeki sekizinci galibiyetini alan Göztepe, puanını 29'a yükseltti ve haftayı sekizinci sırada noktaladı.