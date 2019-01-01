Erol Kaynar: Beşiktaş, Domagoj Vida için Monaco'dan 12 milyon euro istedi

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Erol Kaynar, siyah beyazlı takımın transfer gündemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor' da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kaynar, "Domagoj Vida ayrılabilir. Monaco istiyor. Beşiktaş onlardan 12 milyon euro istedi. Bence bu parayı ödeyebilirler. Vida'nın oraya transferini mümkün görüyorum," dedi.



Beşiktaş'ın iki tane stoper alacağını, ikisinin de İtalya'dan gelebileceğini belirten Kaynar, "Gündemde olan ve benim somut olarak bildiğim oyuncu, Milan'ın Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata. Beşiktaş bu oyuncunun transferini gerçekleştirmeyi çok arzu ediyor. Vida giderse olur. Ayrıca İtalya'dan bir tane daha stoper ve sağ bek gelme ihtimali var. İki yönetici pazartesi günü İtalya'ya gidiyor. Önümüzdeki hafta bu konuda daha net bilgiler ortaya çıkar," ifadelerini kullandı.