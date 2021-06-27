Erol Bulut'tan yeni yabancı kuralına eleştiri: Bu kulüpte hak eden oynayacak

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, TFF'nin açıkladığı yeni 8+6 yabancı oyuncu kuralıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, kadroda 14 yerli oyuncu bulundurma şartıyla 14'e kadar yabancı oyuncu transfer etme imkanı tanıyan kuralda değişiklik yaptı.

Açıklanan yeni kurala göre, ilk 11'de en fazla sekiz, yedek kulübesinde de en fazla altı yabancı oyuncu bulundurulabilecek.

Süper Lig'deki birçok kulübün bu karara itiraz etmesine rağmen TFF yönetimi aldığı karardan geri adım atmadı. Bu kararı eleştiren kulüplerden biri de Gaziantep FK oldu.

Erol Bulut neler söyledi?

Geçtiğimiz sezona Fenerbahçe'de başlayan ancak ligin sonlarına doğru sarı - lacivertlilerle yolları ayrılan başarılı çalıştırıcı TFF'nin yeni yabancı oyuncu kısıtlaması kararını doğru bulmadığını ifade etti.

"Yabancı oyuncu sayısı serbest olmalıdır. Kısıtlama ile altyapıdan iyi oyuncu çıkmaz.

"14 yabancı oyuncu serbestken yurt dışına daha fazla oyuncu gönderdik. Bu kulüpte hak eden oynayacak."

Erol Bulut geçen sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1 sona eren derbi maçının ardından görevi Emre Belözoğlu'na devretmişti.