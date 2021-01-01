Erol Bulut'tan Hatayspor maçı sonrası yorgunluk vurgusu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut takımının 2-1 kazandığı Hatayspor karşılaşmasının ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen lider Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, zor bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik ettiğini söyledi.

Maçın genelinde yorgun bir takım görüntüsü verdiklerini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Bugün zor bir Hatayspor deplasmanından 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Ancak maçın geneline baktığımızda yorgun bir takım gördük Fenerbahçe tarafında. 65 saat önce oynadığımız bir maç var. Uçuş yaptık. Takımımız biraz yoruldu. İkinci yarı, Gustavo'nun sakatlanıp çıkmasının ardından daha fazla baskı yedik. Orta sahadaki mücadeleleri istediğimiz gibi kazanamadık. Doğal olarak baskı yedik ama ilk yarı ikinci golü bulabilirdik, üç olabilirdi. İkinci yarıda da yakaladığımız net pozisyonlar var, kontrataktan. Onları değerlendirmiş olsaydık bu kadar baskı yiyeceğimizi düşünmüyorum."

Hatayspor'un iyi bir ekip olduğunu vurgulayan Bulut, teknik direktör ve yönetimini böyle bir takım oluşturdukları için tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, da maçının ardından açıklamada bulundu.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten kaleci Altay, takımla birlikte sahaya iyi bir karakter koyduklarını aktardı. Altay, "Alacağımız puanlarla sezon sonunu hedeflerimize en iyi şekilde emin adımlarla gitmek istiyoruz." dedi.

Genç kaleci kendi performasıyla ilgili sorulan bir soru üzerine de "Sahaya iyi performans koymak için çalışıyoruz mücadelemiz her zaman takımımızın başarısı için bugün de takıma katkı sağladıysam galibiyette payım varsa ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

Altay önümüzdeki hafta karşılaşacakları Galatasaray maçı için de derbi havasının farklı olduğunu dile getirerek, aynı şekilde konsantre olup çıkacaklarını kaydetti.