Erol Bulut'tan Fenerbahçe iddialarına yalanlama: Ben Alanyaspor'un hocasıyım

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe ile gelecek sezon için el sıkıştığı iddialarının doğru olmadığını belirtti.

ile yeni sezon için anlaştığı konuşulan Teknik Direktörü Erol Bulut, iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Yeni Alanya' ya verdiği demeçte sarı-lacivertlilerin başına geçeceği iddialarını yalanlayan Bulut, "Öyle bir şey yok. Ben buradayım, hiçbir takımdan teklif almadım. Sözleşme de yapmadım" şeklinde konuştu.

Alanyaspor taraftarlarına, "Ben Alanyaspor'un hocasıyım" diye seslenen Bulut, "Takım olarak hedefimiz Kupası'nı almak ve Süper Lig'i ilk beşte bitirmek" ifadelerini kullandı.