Erol Bulut: Topun bizde olması pozisyonları golle sonuçlandıramadığınızda bir şey ifade etmiyor

Süper Lig'de Göztepe engeline takılan Erol Bulut, topa sahip olmanın gol üretemedikten sonra anlam ifade etmediğini düşünüyor.

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, İzmir ekibine 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise skor üretemedikten sonra topa sahip olmanın herhangi bir anlam ifade etmediğini söyledi.

Erol Bulut ne dedi?

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, gol üretebilmenin önemine dikkat çekti.

"Topun yüzde olarak bizde olması bulduğunuz pozisyonları golle sonuçlandırmadığınızda bir şey ifade etmiyor."

Erol Bulut, oynamak istedikleri oyunu etkilediğini düşünerek zeminden de şikayet etti.

"Zeminin bozuk oluşu da oynamak istediğimiz oyunu biraz engelledi."

"Sonuca baktığımızda 3 puan kaybettik. Kazanmamız gerekiyordu."

"Bir rakibimiz kazandı, diğeri bay geçti. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz."

"Önümüzde 15 hafta var. Telafi edecek güçteyiz. Buna Trabzonspor maçıyla başlamalıyız."

Erol Bulut, yaşanılan mağlubiyetlerin ardından sosyal medyada hakkında yapılan eleştirilerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Sosyal medyayı uzun zamandır takip etmiyorum. Daha çok takıma ve oyunumuza odaklanmaya çalışıyorum. Zaman zaman iyi oynamadığımız ve kazandığımız müsabakalar oldu. O zaman da 'Topa yüzde olarak çok sahip olamıyoruz, Fenerbahçe böyle mi kazanacak?' diye eleştiri oluyordu. Bugün ise topa ne kadar sahip olursanız olun maçı kaybediyorsunuz. Geçmişte biz çok eleştirildik, başkaları da aynı şekilde top oynayarak sonuca gitmeye çalışıyor. Bu, oyunun stratejisi. Önümüzde 15 lig maçı ve alınacak 45 puan var. Onun başlangıcını da önümüzdeki hafta Trabzon'da yapmak istiyoruz. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve diri bir şekilde gidip 3 puanı alarak İstanbul'a geleceğiz."

Fenerbahçe'nin kalan maçları

Fenerbahçe, bu sezon ligde yaptığı maçlarda iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı. Son olarak evinde Galatasaray'a karşı mağlubiyet alan Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de 15 maça daha çıkacak.

28 Şubat'ta Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Kanarya, 4 Mart'ta ise Antalyaspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, 8 Mart'ta Konyaspor deplasmanının ardından 14 Mart'ta Ülker Stadı'nda Gençlerbirliğini ağırlayacak.

Sarı-laciverltli ekip 21 Mart'ta Beşiktaş'a konuk olacak.

Fenerbahçe kaç puanda?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken Fenerbahçe evinde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Galatasaray'ın kazandığı, Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Sarı-Lacivertli ekip 51 puanda kaldı.

Fenerbahçe'nin puanı Beşiktaş ile eşit olsa da Siyah-Beyazlı ekibin bu haftayı bay geçmesi sebebiyle 1 maçı eksik.