Erol Bulut, taraftarları Yeni Malatyaspor maçına davet etti

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, taraftarları tribün gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı bildirilen Yeni Malatyaspor maçına davet etti.

Bulut, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, kısa bir izinden sonra kamp dönemini Antalya'da geçirdiklerini hatırlattı.

Ligin ilk yarısını galibiyetle kapattıklarını, ikinci yarıya da iyi başladıklarını vurgulayan Bulut, kupada da tur atlayarak moral yükselttiklerini dile getirdi.

Haberin devamı aşağıda

Bu başarının devamını getirmek istediklerini anlatan Bulut, "Ara transferde çok transfer yapmak yerine eksik bölgelerimize 3 oyuncu aldık. Bunlar da yerli oyuncular oldu. Böylelikle transfer sürecini kapattık. Biz sezon sonuna kadar tüm maçlarda galip gelmek isteriz ancak futbolda öncelikle istemek ve iyi çalışmak, ardından iyi uygulamak gerekiyor. maçından da galibiyetle ayrılarak yolumuza iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Taraftara seslenen Bulut, "Taraftarlarımız inşallah bu maçta stadın tamamını doldurur. Sonuçta bilet hasılatı hayırlı bir iş için bağışlanacak. Stadın tamamının dolmasını istiyoruz. Biz de teknik heyet ve futbolcu grubu olarak, depremden zarar gören vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Akdeniz ekibi, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.