Erol Bulut: Adem Büyük'ün üzerine fazla oynuyorlar

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından konuştu

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek, "Futbolcularımı verdiğim taktiği en iyi şekilde uyguladıkları için tebrik ediyorum. Bugün burada üzülmemiz lazım. Kalemizde hiçbir pozisyon vermedik. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmiş olsaydık, bugün buradan 2-0 ile ayrılmış olurduk. İyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. İnşallah sahamızda bulduğumuz pozisyonları daha iyi değerlendirip, finale adımızı yazdırırız." diye konuştu.

Erol Bulut, devre arası transferinin son gününde renklerine kattıkları Aboubakar Kamara'dan sakatlıklar nedeniyle şu ana kadar istedikleri karar yararlanamadıklarını anlatarak, "Bundan sonraki haftalarda bize yararlı olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bulut, Adem Büyük'e yönelik tepkilerle ilgili bir soruyu, "Adem Büyük tecrübeli bir futbolcu. ve Beşiktaş'ta top koşturdu. Maalesef rakip taraftar Adem Büyük'ün üzerine fazla oynuyor. Ligde en çok faul yapılan futbolculardan biri. Hakemlerimiz de kendini fazla attığından dolayı zaman zaman faul vermiyorlar. Adem ile hep iletişim içindeyiz. Adem, her zaman bu takıma yararlı bir futbolcu. Ondan sonuna kadar yararlanacağız." şeklinde yanıtladı.