Erol Bulut: Müthiş mücadele ettik, hak ettiğimiz üç puanı aldık

Başakşehir'i yenen Fenerbahçe'de Erol Bulut, zorlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Medipol 'i 4-1 yenen 'de teknik direktör Erol Bulut, müthiş mücadele ederek hak ettikleri galibiyeti aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Bulut, sahalarında 3 maç sonra kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Zor bir maçın geride kaldığını aktaran Erol Bulut, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok eksiğimiz olmasına rağmen müthiş mücadele verdik. Geriye düşmemize karşın öne geçip, 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. İnançlarını kaybetmediler. Birbirlerine destek çıktılar. Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda istenilen sonuçları alamadıkları için futbolcuların ve kendilerinin baskı altına girdiğini vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, "Yanlış transferler yaptığımız söylendi. Her şeye saygı duyuyorum ama bir şeyi yüzde 100 istediğiniz zaman değişimi görebiliyorsunuz. Bugün futbolcularım her şeyi istedi. İnşallah istediğimiz değişimi daha iyi şekilde taraftarlarımıza izletmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Benim dışımda herkes Fenerbahçe'ye taktikler uyduruyor"

Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın taktik anlayışıyla ilgili yapılan eleştirilere ve yorumlara şu şekilde cevap verdi:

"Taktiklerle ilgili çok güzel yorumlar yapılıyor. Herkese saygım var. Benim dışımda herkes Fenerbahçe'ye taktikler uyduruyor. Zaman zaman eksik yapsak da taktiğimiz belli. Bu maçta 4-4-2 oynadık, sonra 4-2-3-1'e döndük. Herkes bunu bizden daha iyi bildiğini dile getiriyor. Yanlışlarımız illaki var. Genciz, hata yapıyoruz, insanız. Hatalarımızı minimuma düşürmeye çalışıyoruz. Bunun üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"Kasten hata yapılmadığını düşünüyorum"

Müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'in verdiği kararların ve gösterdiği kırmızı kartların Başakşehir cephesi tarafından sert bir şekilde eleştirilmesiyle ilgili bir soru üzerine Erol Bulut, şunları kaydetti:

"Hakemle ilgili çok konuşuldu. Maç içinde gerginlik oldu. Biz bugüne kadar verilen kararlara saygı duyduk. Geçen hafta yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Verilmeyen penaltı ve gol. maçında attığımız gol verilmedi. Beşiktaş maçında yediğimiz golden önce olan fauller var. Ben hiçbir zaman hakemlerle ilgili fazla konuşmadım. Bugün bazı pozisyonlarda Başakşehir aleyhine kararlar verdiği konuşuluyor. Göksel Gümüşdağ'ı dinledim. Hata yapılıyor ama kasten hata yapılmadığını düşünüyorum. Biz de üzüldük. İnşallah bundan sonra her şey daha disiplinli olur."

Erol Bulut, son olarak karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamayla ilgili olarak, "Medya bize küfür etti, şeklinde yanlış anlaşılma olmasın. Bu ifadenin sosyal medyada bize edilen hakaretler ve küfürler olarak değiştirilmesi daha doğru olur" şeklinde görüş belirtti.