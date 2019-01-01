Erol Bulut, kadro dışı kararlarını yorumladı: "Her şeyin bir nedeni var..."

Ligde sıkıntılı günler geçiren Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Evkur Teknik Direktörü Erol Bulut, kötü gidişata rağmen ilk 6 içerisinde yer aldıklarını ve 'i bu konumda tamamlamak istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı ekip, 26. haftada 17 Mart Pazar günü MKE Ankaragücü ile sahalarında oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken, teknik direktör Erol Bulut, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Her şeyin bir nedeni var, uzun zaman sabrettim..."

Takımı geçen sezon aldıkları yerin belli olduğunu, bu yıl ise konumlarının herkes tarafından görüldüğünü belirten Bulut, "Müthiş bir çıkış ama bazı çıkışların düşüşü de olabiliyor. Elbette nedenleri var. Nedeni olmayan bir şey böyle olmaz. Bunlardan biri sakatlıkların fazla olması, aleyhimize verilen, lehimize verilmeyen kararlar. Daha önce açıkladığım gibi içimizde bazı sorunlar oldu." diye konuştu.

Erol Bulut, kaleci Ertaç Özbir ile defans oyuncusu Murat Akça'nın kadro dışı bırakıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Buna birlikte karar verip bir sonucu vardık. Her şeyin bir nedeni var, buna herkes inansın. Uzun zamandır sabrettim. Böyle bir karar olması gerektiğini düşündüm ve o şekilde karar verdim. Herkes bilsin ki taraftarlarımız, medya sorumluları her şeyin bir nedeni var. Hiçbir teknik direktör, kulüp futbolcusunun kadro dışı kalmasını istemez. Kaldıysa da bir nedeni olduğunu bilinmesini isterim."

Futbolcuların kendi arasında bir sorun bulunmadığını ve iyi bir arkadaşlığın olduğunu anlatan Bulut, kendisiyle oyuncularının arasında da bir sıkıntının bulunmadığını dile getirdi.

Bulut, gelecek günlerde oyuncularıyla toplantı yapacağına değinerek, "Bu gidişatı bizim hep birlikte değiştirmemiz gerekiyor. Ben, ekibim, futbolcularım, yönetim, taraftarımızla birlikte hep birlikte bu kötü gidişattan çıkacağımıza inanıyorum. Zaten inanmamış olsam bugün burada olmazdım." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimizden hiçbir zaman şaşmadık"

MKE Ankaragücü maçının kendileri için büyük önem taşıdığını aktaran Erol Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu hep birlikte başaracağız. Bugüne kadar bu duruma nasıl geldiysek, başarı elde ettiysek bu maça da hep birlikte çıkıp istediğimiz o 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bir şeyi unutmayalım, biz hedefimizden hiçbir zaman şaşmadık. Ligin 6'ncısıyız, kupada yarı finaldeyiz. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok, önümüzde 9 maç var. İlk 6'nın içerisinde olma hedefimiz hala devam ediyor. Kalan 9 maçta bunu gerçekleştirebileceğiz inşallah."

Sakat futbolcuların durumunun sorulması üzerine ise Bulut, "Chebake'nin bir sakatlığı oldu son maçta ısınırken onun tedavisi sürüyor. Ömer Şişmanoğlu, Rahman Buğra Çağıran bizimle olacak. Donald'ın hafif sakatlığı var ama son maçta süre aldı. Bifouma antrenmanlara başladı. Kamara, son maçta bir sorunu olduğunu bize söyledi. Onu İstanbul'a gönderdik tedavisini orada olacak. Mina geri döndü, sakatlığı biraz daha devam edecek gibi görünüyor." şeklinde cevap verdi.