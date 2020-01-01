Erol Bulut: Her şeyi denedik ve hak ettiğimiz üç puanı aldık

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, hak ettikleri üç puanı aldıklarını söyledi.

Erol Bulut, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada çok net pozisyona girdiklerini anlattı.

Baskılı oynamaya çalıştıklarını ve sona doğru zorlandıklarını ifade eden Bulut, rakip 10 kişi kalmasına rağmen kendilerine bağlı olarak bir gol pozisyonu bulup beraberliği sağladığını belirtti.

Bulut, futbolcularının sonuna kadar mücadeleyi bırakmadığını ve üstünlüğü sağladığını dile getirdi.

Direkten dönen toplara da değinen Bulut, "Her şeyi denedik. Hak ettiğimiz üç puanı aldık. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Bazen oyunun kilidini ikinci yarı çözüyoruz"

Bulut, 'nin ikinci yarılarda daha etkili oynadığının hatırlatılması üzerine, "Biz her maça ilk saniyeden itibaren konsantre olarak çıkıyoruz. Yeterince gol pozisyonlarına giriyoruz ama tabii bazen oyunun kilidini ikinci yarı çözüyoruz. Bunlar normal" diye konuştu.

Sahada baskılı oynayan Fenerbahçe olduğunu vurgulayan Bulut, mücadele dört toplarının direkten döndüğüyle ilgili soruyu ise, "Önemli olan o pozisyonlara girebilmek" şeklinde yanıtladı.