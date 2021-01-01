Erol Bulut, Gaziantep FK ile üç yıllık sözleşme imzaladı

Gaziantep FK, Ricardo Sa Pinto'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunda Erol Bulut'un getirildiğini açıkladı.

2020/2021 sezonuna Fenerbahçe'de başlayan Teknik Direktör Erol Bulut'un, beklenen performansı gösteremeyince sarı - lacivertliler ile yolları ayrılmıştı.

Sezonun kalan kısmında çalışmayan başarılı çalıştırıcı, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü oldu.

Kırmızı - siyahlı kulüpten yapılan açıklamada resmi sözleşmenin imzalandığı açıklandı.

"46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ve yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeyi imzaladı."

Erol Bulut'un Fenerbahçe kariyeri

Mart ayında Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut, sarı - lacivertli takımın başında 34 maça çıktı.

Sezona rekor transfer sayısı ve şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe bu maçlarda 21 galibiyet alırken, sahadan beş beraberlik ve sekiz yenilgi ile ayrıldı.

Uzun yıllar Başakşehir'de Abdullah Avcı'nun yardımcılığını yapan 46 yaşındaki antrenör ilk teknik direktörlük deneyimini Yeni Malatyaspor'da yaşamıştı.

Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'un ardından göreve geldiği Aytemiz Alanyaspor'da da başarılı bir grafik çizmişti.

Gaziantep FK bu sezon ne yaptı?

2020/2021 sezonuna Rumen antrenör Marius Sumudica yönetiminde başlayan kırmızı - siyahlılar lige başarılı bir giriş yaptı.

Sumudica yönetiminde zirveyi zorlayan Gaziantep FK yönetimi ile tecrübeli çalıştırıcı arasında ilerleyen günlerde anlaşmazlıklar yaşandı.

Bu gelişmelerin ardından Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Sumudica ile yollarını ayırarak göreve Portekizli antrenör Ricardo Sa Pinto'yu getirdi. Gaziantep FK, Sa Pinto yönetiminde topladığı 58 puanla dokuzuncu sırada yer aldı.