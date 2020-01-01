Erol Bulut: Fenerbahçe'ye yakıştırıldığım için teşekkür ediyorum

Alanyaspor'un teknik direktörü, Süper Lig'le ilgili alınan kararla ve Fenerbahçe'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

ve 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Erol Bulut, beIN Sports canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İsmi 'yle de anılan 45 yaşındaki teknik adamın röportajından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Ligler daha erken başlayabilirdi"

Futbolcularımıza program vermiştik evde çalışmalarıyla ilgili. Bazıları da tesislere geliyordu. Futbolcuları her gün bireysel antrenmana tabi tutamayız, yeni bir program yaptık. 2 hafta dinlenip, ondan sonra antrenmanlara yavaş yavaş hazırlamamız gerekiyor. Düşüncem liglerin biraz daha erken başlayabileceğiydi ama burada en önemlisi sağlık.

"Futbolcuların 3 haftalık antrenmana ihtiyacı var"

3 haftalık antrenman yapmamız gerekiyor futbolcuları iyi şekilde hazırlamamız açısından. Temmuz sonuna doğru bitirilir gibi düşünüyorum. Bazı haftalar çift maç oynanabilir. Kupa da var tabii. Haziran'ın başında veya ikinci haftasında ligler başlarsa, en az 5-6 hafta gerekiyor her şeyi tamamlamak için. Bol bol maç izliyorum. 'Daha iyisini nasıl yapabiliriz?'i araştırıyorum.

"Fenerbahçe'ye yakıştırıldığım için teşekkür ediyorum"

Taraftarlar, sağ olsun yakıştırıyorlar. 4 yıl formasını terlettiğim bir takım. Şu an Alanyaspor'un teknik direktörüyüm ve buranın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Maçları oynayıp, bitirdikten sonra kariyerimin hangi tarafa gideceğini göreceğiz. Burası mı olur, başka bir takım mı olur, yurt dışı mı olur... Onu bugün söyleyemem. 8 haftalık bir periyot kaldı. Sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor ama bitmemiş gibi hareket etmemiz gerekiyor. Hedefim Avrupa'da başarılı olabilmek, kupalar kazanmak. Bu tabii ki bugünden, yarına olan bir şey değil, plan gerekiyor. 'de de, Avrupa'da da olabilir.