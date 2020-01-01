Erol Bulut: Fenerbahçe sayesinde Erol Bulut oldum

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, sık sık gündeme geldiği Fenerbahçe hakkında konuştu.

Aytemiz 'un 45 yaşındaki teknik direktörü Erol Bulut, yönetiminin teknik direktör konusunda dikkatli hareket edeceğini söyledi.

Süper Lig'de 'u çalıştırdıktan sonra 2019-20 sezonu öncesi Alanyaspor'un başına geçen Erol Bulut, Milliyet gazetesinden Bilal Meşe'ye açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde Avrupa Kupaları'na katılma hakkı kazanan Erol Bulut, bu başarının sırrını açıkladı:

Daha fazla takım

“İstek, arzu... Bunları futbolcularınıza aktarabilmek önemli. Bunu Malatya’da başardık. Avrupa’ya da gittik. Alanya’da Kupası’nı kazanmak istiyoruz. Ligde altıncıyız, ilk dördü zorlayabiliriz. Her zaman hedefinizi üst sıralara koymanız gerekiyor. Başaramasanız bile ne için savaştığınızı görüyorsunuz.”

"Ben bugün Erol Bulut olduysam Fenerbahçe sayesinde..."

Futbolculuk döneminde dört yıl boyunca Fenerbahçe forması giyen Erol Bulut, unutamadığiı golü anlatırken o dönemin kendisi için neler ifade ettiğine de değindi:

“1996 şampiyonluğunda Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’a attırdığım gol var, onu unutamam. Başka asistlerim de var. Olympiakos’ta ’e attığım gol var.”

“Benim Türkiye’de oynadığım birinci takım Fenerbahçe ve ben Erol Bulut olduysam; bu Fenerbahçe sayesinde. Ben de özel bir yeri var. Futbolcu Erol Bulut olarak bunu söyleyebilirim. Kupalar kazandım, şampiyonluk yaşadım. Bu yüzden Fenerbahçe’nin benim hayatımda başka bir yeri var. Bu doğal. Parladığınız ilk takım çünkü. Ben de bunun karşılığını sahada vermeye çalıştım. Tekmeye kafa sokan biriydim."

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren sarı lacivertliler ile gündeme gelen 45 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin şu anki durumunu değerlendirdi:

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"Ali Koç göreve başladığından beri bir şeyler yapmaya çalıştı. Onlar da bu sürecin daha farklı gitmesini bekledi; ama istedikleri gibi olmadı. Transferlerin birkaçı tuttu. Şimdi verecekleri kararda en doğrusunu yapmaya çalışacaklardır. Yanlışlarını bir daha yapmak istemeyeceklerdir. Teknik direktör konusu kolay değil. Göreve başlayacak ismin de işi kolay olmayacak. Hedefler belli. Bunu bilerek göreve başlaması gerekiyor.”

Süper Lig'de bitime sekiz hafta kala zirve yarışında sürprizlerin yaşanabileceğinin altını çizen Bulut, salgın sürecindeki futbolda nelerin değişeceğine dair şunları söyledi:

"Oyunculara uzun süre izin verildi, sonra idmanlar başladı. Ardından maçlar oynanacak, sakatlar olabilir. Bizim takımda şu anda iki sakat var. Beş değişiklik kararı bence iyi oldu. Futbolcuları yormayabilirsiniz. Benim takımım fiziksel olarak hazır. Biz de zaman zaman hem sağlıkçı, hem teknik direktör, hem psikolog oluyoruz.”