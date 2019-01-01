Erol Bulut: Fenerbahçe savunmasının hatalarını gördük

Süper Lig'in dördüncü haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maç sonu açıklamalarda bulundu.

, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi.

Maç öncesi liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, sarı lacivertli ekibi 3-1'lik skorla geçerek en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

Haberin devamı aşağıda

Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, maç sonu yaptığı açıklamalarla karşılaşmayı değerlendirdi: "Maçtan önce söylediğim gibi 3 galibiyet almıştık. Bugün de kazanmak, olmazsa yenilmemek istiyorduk. Yediğimiz golün ardından ilk yarının sonunda attığımız gol bize moral verdi. İkinci yarının tamamını baskılı oynadık, dördüncü golü de bulabilirdik."

Maç öncesi rakibini analiz ettiğini ifade eden Bulut, "Fenerbahçe'yi analiz ettiğinizde savunmanın arkasına atılan toplarda ve baskı yapıldığında hatalar yapabildiklerini gördük. Oyuncular da istediklerimi iyi yaptılar ve kazanmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Son olarak takımı ile hedeflerinden bahseden 44 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Geçen sezon ile Avrupa'ya kalmayı başardık ancak sonrasında yollarımız ayrıldı ve Alanyaspor ile anlaştık. Şu an tek hedefim ve düşüncem burada da başarılı olup Alanyaspor'u iyi yerlere getirebilmek."