Erol Bulut: Bu futbol yetersiz

Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, Beşiktaş'a kaybettikleri maçta ortaya koydukları performanstan hiç memnun değil.

Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş karşısında çok yetersiz bir oyun oynadıklarını söyledi.

Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibine 4-3'lük skorla kaybederken, siyah-beyazlı ekip Kadıköy deplasmanında 15 yıl sonra ilk kez kazanmış oldu.

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Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Bulut, "Oyuna iyi başladık. Beklemediğimiz pozisyonda yediğimiz gol bizi bozdu. Sonra ikinci gol oldu. Oyun disiplininden uzaklaştık. Bugün istediklerimizin hiçbirini sahaya yansıtamadık. Hem defansta hem hücumda yansıtamadık." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Üst seviyede kalmak için daha iyi olmaları gerektiğine vurgu yapan 45 yaşındaki teknik adam, "Bulduğumuz bazı pozisyonlar var. Onların üçünü değerlendirdik. Üst seviyede futbol oynamak istiyorsanız, üst sıralarda kalmak istiyorsanız, bu oynanan futbol yetersiz." ifadelerini kullandı.

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