Erol Bulut: Böyle rakiplere karşı daha üretken olmamız lâzım

Fenerbahçe'nin evinde Hatayspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Erol Bulut değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında 'u ağırlayan , rakibine diş geçiremedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından ise teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

"İlk yarı oyun istediğimiz gibi gitmedi," diyen Bulut, "İkinci yarı daha baskılı başladık. Böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı biliyorduk. Rakibin kalemize hiç gelmediği bir maç oldu. Geçiş oyunlarıyla pozisyonlar bulmaya çalıştılar. Ama biz buna izin vermedik" yorumunu yaptı.

"İkinci yarı yakaladığımız 3-4 gol pozisyonu var," diyen Bulut, "Ardından rakip 9 kişi kaldı. Ama iyi değerlendiremedik.Çalıştığımız pozisyonları oyuncularımızın iyi uygulayabilmesi gerekiyor. Bugün bundan biraz uzaktık" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Daha üretken olmaları gerektiğinin altını çizen Bulut, "Böyle rakiplere karşı, 6-3-1 sisteminde oynayan takımlara karşı daha üretken olmamız lazım. Çalıştığımız opsiyonlar vardı. Bunları iyi uygulayamadık" diyerek sözlerini tamamladı.