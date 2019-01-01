Erol Bulut: Beşiktaş'a karşı 10 kişi kaldığınızda kazanmak zor oluyor

Erol Bulut, Beşiktaş maçının ardından bir kişi eksik kalmalarının maçın kırılma anı olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bulut'un açıklamalarında öne çıkan detaylar:

"Maça iyi giremedik ama 5-10 dakika sonra toparladık. İstediğimiz atakları gerçekleştirmeye başladığımızda kırmızı kart gördük. Adem de istemediği bir hareket yaptı. Sonra Beşiktaş'a karşı 10 kişi kaldığınızda maçı kazanmak çok zor oluyor.

"Beraberliği yakaladıktan 5 dakika sonra maalesef ikinci gol geldi. Yine durumu 2-2'ye getirmek için çabaladık ama olmadı.

"Geriye düşünce risk almamız gerekiyordu. Bu sırada arkada verdiğimiz pozisyonlarda da Ertaç başarılı kurtarışlar yaptı. Onun adına iyi bir maç oldu ama 3 puanla ayrılamadığımız için üzgünüz."