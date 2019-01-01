Erol Bulut: Aradaki fark 5-6 puan olabilirdi

Süper Lig'in lideri Alanyaspor'da Erol Bulut, bazı maçlarda kolay pozisyon harcadıkları için puan farkını açamadıklarını söyledi.

Aytemiz Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda ile yapacakları maçtan üç puanla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ligde ellerinden gelen en iyi performansı sergilemeye çalıştıklarını aktaran Bulut, haftalardır ligi lider götüren futbolcularını tebrik ettiğini dile getirdi.

Bulut, "Futbolcularımız iyi çalışıyor, iyi futbol oynuyoruz. Maalesef bazı maçlarda gol eksiğimiz oluyor. O bizi üzüyor. Çünkü yeterince gol pozisyonuna giren bir takımız ama değerlendiremiyoruz. Üç dört maçta bunu yaşadık. Değerlendirmiş olsaydık yakaladığımız pozisyonları, şu an aradaki fark 5-6 puan olabilirdi ama futbol bu, kaçırabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Biz fazlasını almaya çalışacağız"

Trabzonspor ile deplasmanda yapacakları maç için de iyi hazırlandıklarını belirten Bulut, hafta içi UEFA 'nde maça çıkacak rakiplerine başarı diledi.

Bulut, şunları kaydetti:

Haberin devamı aşağıda

"Trabzonspor, kendi evinde iyi oynayan bir ekip. Taraftarı da arkasında olunca daha farklı olabiliyorlar. O desteği, 12. gücü alabiliyorlar taraftarlardan. Ancak bizim için bir şey fark etmeyecek. Deplasmanda da olsa kendi evimizde de olsa sonuçta bir maça çıkacağız. Bir puanla maça başlıyorsunuz. İnşallah biz fazlasını almaya çalışacağız. Zor bir deplasmandan üç puanla dönmek bizim adımıza iyi bir şey olacak ama söylediğim gibi ilk başta çalışıp, sahada doğruları yaparak üç puanı almaya çalışacağız Trabzonspor'dan."

"Ligde sadece İstanbul takımları yok"

Bulut, basın mensuplarının "Ligin zirvesinde yer alan ilk üç takımın Anadolu ekiplerinden oluşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Sezonun ilk 10 haftası daha. Şimdi böyle bir sıralama var ama bunu ne kadar sürdürebiliriz? İnşallah uzun bir süre bu şekilde devam eder" cevabını verdi.

Ligde sadece İstanbul takımlarının olmadığını vurgulayan Bulut, "Bu ne kadar devam ederse ligimizin de değeri, gücü, kalitesi o kadar artmış olacak. İnşallah sezon sonuna kadar bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.