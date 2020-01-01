Erol Bulut: 4 gol attık ama iyi oynamadık
Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı Papiss Cisse (2), Anastasios Bakasetas ve Mustafa Pektemek'in golleriyle 4-1 mağlup etti. Galatasaray'ın golü ise Adem Büyük'ten geldi.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan teknik direktör Erol Bulut, galibiyete rağmen takımının sergilediği oyunu beğenmediğini söyledi:
"Bugünkü maç seyircileri yanıltmasın. Evet, 4 gol attık. Ama iyi oynamadık."
Normalde böyle oynamadıklarını söyleyen Bulut, "Galatasaray'ı geride yaslanarak bekledik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Şans bizden yanaydı. Topun kimde olduğu çok önemli değil. Rakip topa %80 de sahip olabilir. Ama biz kendi oyunumuzu oynayamadık" dedi.
Yeni getirilen yabancı sınırlaması ile ilgili Erol Bulut yorum yapmayacağını belirtti.