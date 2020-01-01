Erol Bulut: 4 gol attık ama iyi oynamadık

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 4-1'lik Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz , sahasında ağırladığı 'ı Papiss Cisse (2), Anastasios Bakasetas ve Mustafa Pektemek'in golleriyle 4-1 mağlup etti. Galatasaray'ın golü ise Adem Büyük'ten geldi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan teknik direktör Erol Bulut, galibiyete rağmen takımının sergilediği oyunu beğenmediğini söyledi:

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"Bugünkü maç seyircileri yanıltmasın. Evet, 4 gol attık. Ama iyi oynamadık."

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Normalde böyle oynamadıklarını söyleyen Bulut, "Galatasaray'ı geride yaslanarak bekledik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Şans bizden yanaydı. Topun kimde olduğu çok önemli değil. Rakip topa %80 de sahip olabilir. Ama biz kendi oyunumuzu oynayamadık" dedi.

Yeni getirilen yabancı sınırlaması ile ilgili Erol Bulut yorum yapmayacağını belirtti.