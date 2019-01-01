Erol Bedir: Yasir Subaşı ve Ozornwafor bugün yarın kampa katılacak
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Galatasaray.org
Transferin aktif ekiplerinden Kayserispor, iki transferi daha tamamlamak üzere.
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iki genç oyuncu Yasir Subaşı ve Valentine Ozornwafor'un kısa süre içinde kampa katılacaklarını ifade etti.
Bedir'in açıklamalarına göre Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'dan geri aldığı Yasir Subaşı ve Galatasaray'ın genç stoperi Ozornwafor, kiralık olarak Kayseri ekibinin kadrosuna katılacak.
Ozornwafor, 300 bin euro karşılığında Nijerya'nın Enyimba Aba takımından sarı kırmızılı ekibe transfer olmuştu.
Yasir Subaşı ise geçen sezon katıldığı Ümraniyespor'dan yetiştiği kulübe geri dönmüştü.