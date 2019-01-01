Ernesto Valverde: Messi'nin durumu yarın belli olacak

Villarreal'i 2-1 mağlup eden Barcelona'da, Lionel Messi'nin yeniden sakatlanması moralleri bozdu.

İspanya 'nın altıncı hafta mücadelesinde , 'i konuk etti.

Ligde Granada'ya mağlup olan, Şampiyonlar Ligi'nde ise ile berabere kalan Katalan ekip, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Galibiyet gelmesine rağmen, maçın 31. dakikasında sakatlık geçiren , karşılaşmanın ilk yarısını tamamlamasına rağmen, ikinci yarıya başlayamadı ve yerini Ousmane Dembele'ye bırakmak zorunda kaldı.

Sezon başından bu yana sakatlığı sebebiyle fazla süre alamayan Messi'nin ilk kez ilk 11'de yer aldığı bu maçta sorun yaşaması Katalan ekipte soğuk duş etkisi yarattı.

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ernesto Valverde "Messi'ye bir şey olduğu zaman sadece taraftarlar değil bütün dünya duruyor. Kolundan bir sakatlık yaşamıştı. Şimdi ise sol bacağında ufak bir kas ağrısı hissetti ve bizde risk almak istemedik. maçında oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. Durumu yarın belli olacak. Başka bir sakatlıktan daha yeni döndüğü için onunla ilgili en küçük bir risk bile almak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız bu sezon Granada karşısında 45, Borussia Dortmunda karşısında ise 32 dakika sahada kalabildi.