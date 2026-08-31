Ernest Poku, Beşiktaş’taki ilk maçında gol şöleni yaşadı: Dusan Vlahovic hat-trick yaptı

Beşiktaş, pazartesi akşamı Süper Lig’de gol düellosunu kazandı. Sahasında Çorum FK’yi tam 6-2 mağlup eden Türk ekibinde Dusan Vlahovic hat-trick yaptı, ilk maçına çıkan Ernest Poku’nun ise bir golü iptal edildi.

Poku, geçen hafta Bayer Leverkusen’den kiralık olarak Beşiktaş’a transfer olmuştu. Çorum karşısında maça yedek başladı. Eski Eredivisie oyuncuları Orkun Kökçü ve Václav Cerný ise ilk 11’de yer aldı. Çorum’da ise AZ’den kiralanan Alexandre Penetra maça ilk 11’de başladı.

Tiago Djaló’nun topu üst direk ile yan direğin birleştiği noktaya göndermesinden birkaç saniye sonra Cerný kafayla ağları havalandırdı: 1-0. Böylece Beşiktaş erken öne geçti. Penetra’nın elle oynamasının ardından kazanılan penaltıyı gole çeviren Vlahovic, devre bitmeden skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarının başında Mohammed Diomande, uzak mesafeden attığı müthiş golle durumu 2-1’e getirdi. Ancak Beşiktaş konuk ekibin daha fazla yaklaşmasına izin vermedi, çünkü ev sahibi ekip sonrasında gaza bastı.

Vlahovic, topu biraz da şansının yardımıyla önünde bulduktan sonra hem 3-1’i hem de 4-1’i attı. Böylece hat-trick’ini tamamladı. İlhan Fakili, 5-1’i uzak köşeye gönderdi.

Cengiz Ünder’in ortasına Ermin Mahmic’in kafa ile hafifçe dokunmasıyla Çorum bir gol daha buldu: 5-2. Ardından Michael Murillo, topu alt direkten ağlara gönderen sert vuruşuyla skoru 6-2 olarak belirledi.

Karşılaşmanın son bölümünde Poku oyuna girdi. Genç oyuncu, oyuna girdikten birkaç dakika sonra 7-2’lik golü atmış gibi görünse de pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.