Ernest Poku’nun bu sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyeceği, Türk kulübünün resmi kanallarından duyuruldu. Belirli kriterlerin karşılanması halinde 22 yaşındaki hücum oyuncusu, sezonun ardından Bayer Leverkusen’den bonservisiyle transfer edilecek.

Transfer bir süredir gündemdeydi. Poku, salı akşamı Alman kulübünün antrenmanında da yer almadı. BILD, oyuncunun takım arkadaşlarıyla da vedalaştığını yazmıştı.

Artık transfer resmiyet kazandı. Söz konusu Alman gazeteye göre zorunlu satın alma opsiyonunun tutarı yaklaşık 25 milyon euro.

Böylece Leverkusen, Poku’dan yalnızca bir yılın ardından potansiyel olarak ciddi bir kâr elde edebilir. Alman devi, kanat oyuncusunu geçen yaz AZ’den 10 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Poku o dönemde BayArena’da 2030 yılının ortasına kadar süren bir sözleşmeye imza atmıştı.

Türkiye’ye transferi son günlerde bir anda hız kazandı. İlk etapta Fiorentina’nın Poku transferi için avantajlı konumda olduğu görülüyordu. Ancak bu transfer gerçekleşmedi ve ardından Beşiktaş devreye girerek somut adım attı, şimdi de mutlu sona ulaştı.

Eski AZ oyuncusu, geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası’nda toplam 45 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda beş gol atıp sekiz asist yaptı.

Böylece Poku’nun Almanya kariyeri bir yılın ardından şimdilik sona ermiş oldu. Bayer Leverkusen’in ardından Beşiktaş, Hollandalı genç milli oyuncunun yurt dışındaki ikinci kulübü olacak.