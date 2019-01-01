Ermenistan - İtalya maçı hangi kanalda? Hangi gün? Saat kaçta?
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EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Ermenistan, İtalya'yı konuk ediyor.
Elemelere 4'te 4 ile başlayan İtalya, topladığı 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bosna Hersek ve Finlandiya yenilgilerinin ardından Lihtenştayn ve Yunanistan'ı mağlup eden Ermenistan ise 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Ermenistan - İtalya maçı hangi gün?
Ermenistan - İtalya karşılaşması 5 Eylül Perşembe günü oynanacak.
Ermenistan - İtalya maçı saat kaçta?
5 Eylül Perşembe günü oynanacak Ermenistan - İtalya mücadelesi TSİ 19:00'da başlayacak.
Ermenistan - İtalya maçı hangi kanalda?
Bu zorlu mücadele S Sport 2 kanalı tarafından canlı olarak yayınlanacak
S Sport 2 kanalı Turkcell TV+ platformunda yer alıyor.