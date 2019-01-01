Ermenistan - İtalya maçı hangi kanalda? Hangi gün? Saat kaçta?

EURO 2020 Elemeleri J Grubu beşinci hafta mücadelesinde İtalya, Ermenistan'a konuk oluyor.

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Ermenistan, İtalya'yı konuk ediyor.

Elemelere 4'te 4 ile başlayan İtalya, topladığı 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bosna Hersek ve Finlandiya yenilgilerinin ardından Lihtenştayn ve Yunanistan'ı mağlup eden Ermenistan ise 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Ermenistan - İtalya maçı hangi gün?

Ermenistan - İtalya karşılaşması 5 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Ermenistan - İtalya maçı saat kaçta?

5 Eylül Perşembe günü oynanacak Ermenistan - İtalya mücadelesi TSİ 19:00'da başlayacak.

Ermenistan - İtalya maçı hangi kanalda?

Bu zorlu mücadele S Sport 2 kanalı tarafından canlı olarak yayınlanacak

S Sport 2 kanalı Turkcell TV+ platformunda yer alıyor.