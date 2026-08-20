fussballtransfers portalının haberine göre, Türkiye'nin rekortmen şampiyonu Bilal El Khannouss'u da radarına aldı.

Faslı milli oyuncu, geçen sezon Stuttgart'ta sezonun ilk yarısındaki güçlü performansının ardından ikinci yarıda ilk 11'deki yerini kaybetmiş ve teknik direktör Sebastian Hoeneß yönetiminde sonrasında yalnızca zaman zaman forma şansı bulmuştu.

El Khannouss'un bundan hiç memnun kalmadığı belirtiliyor. kicker, temmuz ayının başında 22 yaşındaki hücum oyuncusunun 2025 DFB-Pokal şampiyonundaki mevcut durumu nedeniyle hayal kırıklığı ve sabırsızlık yaşadığını ve belirgin şekilde daha fazla süre almak istediğini yazmıştı.

Faslı oyuncu prensipte bir transfere sıcak baksa da VfB Stuttgart bu konuda görüşmeye pek açık görünmüyor. Schwaben ekibinin, El Khannouss'u yalnızca bir yılın ardından yeniden göndermeyi düşünmediği, ancak orta iki haneli milyon euro seviyesinde olağanüstü yüksek bir teklifin bunu değiştirebileceği ifade ediliyor.

Getty Images

Galatasaray, VfB Stuttgart'tan Ermedin Demirovic'i de transfer etmek istiyor mu?

VfB, El Khannouss için geçmişte 65 milyon euroluk iddialı bir bonservis bedeli belirlemişti ancak fussballtransfers'ın haberine göre Galatasaray'ın teklifi bunun çok altında kaldı. 22 yaşındaki oyuncu geçen yaz ilk olarak Leicester City'den kiralık olarak Schwaben ekibine katılmış, ardından mayıs ayı sonunda 18 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmıştı.

VfB'deki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 41 resmi maça çıkan oyuncu, dokuz gol atıp yedi asist yaptı. Stuttgart ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor ve görünüşe göre serbest kalma maddesi bulunmuyor.

Daha önce, Galatasaray'ın Stuttgart'ın forveti Demirovic ile de ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Bu dosyada da Türklerin 15 milyon euro tutarında bir teklif sunduğu, ancak VfB'nin bunu hemen reddettiği aktarıldı.

Stuttgart, iki yıl önce 28 yaşındaki oyuncuyu FC Augsburg'dan koparmak için Demirovic'e 23 milyon euro ödemişti. O tarihten bu yana piyasa değerinin pek düşmediği tahmin ediliyor; zira geçen sezon sadece 37 maçta 15 gol ve beş asistlik katkı verdi.