Enzo Maresca, ilk 12 maçında 14 gol attıktan sonra üst üste dört maçta gol bulamayan Erling Haaland'ı savundu. Manchester City'nin Napoli ile salı günü 2-2 berabere kalmasının ardından Maresca, Haaland'ın ruh hâlinin ve sahadaki hareketlerinin bir forvet için normal olduğunu söyledi.

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Maresca, dört maçlık gol hasretinin ardından Haaland'a destek verdi

Sezonun ilk 12 maçında 14 gol atan Erling Haaland, Emirates Stadyumu'na dört maçlık gol hasretiyle gidiyor. Napoli ile salı günü 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Haaland, City'nin neyin eksik olduğunu bulmaya çalıştığını kabul etti ve Arsenal deplasmanını şu ana kadar sezonun en zorlu maçı olarak nitelendirdi.

Maresca, sonuçlar kötüleştiğinde hayal kırıklığı yaşamanın doğal olduğunu vurguladı ve Haaland'ın sadece birkaç hafta önce sahada ve antrenmanda dans ettiğini hatırlattı. Maresca, "Erling üzgün. Ben de üzgünüm çünkü maç kazanamıyoruz. Ama işimiz bu, futbol bu. Bu yüzden dengemi korumam gerekiyor" dedi.

Haaland'ın hareketleri City'nin teknik direktörünü neden endişelendirmiyor?

Manchester City'nin tüm kulvarlarda dört maçtır kazanamadığı dönemde Haaland'ın sahada el kol hareketleri yaptığı görüntüler dikkat çekti. Maresca, yıldız forvetinin beden dilinin performansına zarar verdiği veya soyunma odasında huzursuzluğa işaret ettiği yönündeki endişeleri reddetti.

Maresca, "Bence maçları kazanırken de kendisine top gelmediğinde el kol hareketleri yapıyordu. O bir dokuz numara. Dokuz numaralar goller ve galibiyetler için yaşar. Gol atamaz veya maç kazanamazlarsa üzülürler. Bu yüzden bunun oyununu etkilediğini düşünmüyorum ama maç kazanamadığı için elbette mutlu değil. Hepimiz aynı fikirdeyiz" diye açıkladı.

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Dört maçlık kötü gidişe rağmen antrenmanlardaki standartlar yüksek

City'nin son dönemdeki düşüşünün ardından Rayan Cherki ve Ayyoub Bouaddi, Napoli karşısında 2-2'lik beraberliği kurtarırken Maresca, Haaland'ın saha dışında standartlarından ödün vermediğini vurguladı.

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Maresca, "İyi durumda. Evet, ilk günden beri olduğu gibi normal. Tekrar söylüyorum, birkaç hafta önce sahada dans ediyordu, antrenmanda dans ediyordu. Mutlu. Sonuçların ruh hâlini etkilemesi normal, bu yüzden maç kazanmamız gerekiyor. Ama Erling'le ilgili hiçbir sorun görmüyorum" diye ekledi.

Haaland ve Cherki, kritik Arsenal deplasmanı için takımı harekete geçirmeye çalışıyor

Cherki, daha fazla enerji gerektiğini söyleyerek ve Kuzey Londra'da tek hedefin kazanmak olduğunu belirterek takımın hissettiği aciliyeti dile getirdi.

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Arsenal ile üçüncü sıradaki City arasında altı puan fark varken Maresca, sezonun en büyük sınavlarından birinde dokuz numarasının golcülüğünü yeniden ortaya koymasını bekleyecek.